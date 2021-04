Halálos baleset történt az amerikai Houston környékén, a hatóságok szerint a 2019-es modellévű Tesla Model S vélhetően robotpilóta üzemmódban haladt. Ugyanakkor a vezetőülésben nem is ült senki a rendőrség szerint.

Az egyik áldozat az első utasülésen, míg a másik a Tesla hátsó ülésén ült. A jármű éjszaka nagy sebességgel próbált bevenni egy kanyart, mielőtt fának ütközött. A Tesla és az amerikai közlekedésbiztonsági hivatal nem reagált azonnal a sajtó megkeresésére. Az áldozatok feleségei szerint a két férfi az Autopilot üzemmód képességeiről beszélgetett, amikor elmentek autózni egyet.

A hatóságok több órán keresztül vizsgálták, hogy a vezetőoldali légzsák kinyílt-e, és hogy az autó vezetéstámogató rendszerei be voltak-e kapcsolva a baleset idején – derült ki a jelentésből.

