A japán Seiren Ltd. 15,2 milliárd forint értékű autóipari beruházást telepít Pécsre – jelentették be pénteken Budapesten. A 26 ezer négyzetméteres gyárban 170 munkahely létesül, a magyar állam 4,6 milliárd forinttal támogatja a beruházást. A japán cégnek ez lesz az első európai üzeme, innen fogják ellátni az uniós piacot gépjármű-üléshuzattal. A baranyai megyeszékhelyen évente 4 millió méter autókárpit készülhet majd.

A japán jelenleg a 8. legnagyobb befektetői közöség Magyarországon. Kavada Tacuo, a Serien Ltd. elnöke videoüzenetében elmondta, hogy az 1889-ben alapított vállalat Japánon kívül nyolc országban gyárt, fejleszt textilipari termékeket. Magyarországon a járműanyag-üzletág saját fejlesztésű, stratégiai jelentőségű terméke készül majd, és idővel újabb tevékenységekkel is bővülhet a pécsi üzem feladatköre. A gyár részt vesz cég szintetikus bőrből készült autóülések gyártásában is, amelyek iránt világszerte emelkedett a kereslet.

A gyár építése 2021 novemberében indul, 2022 szeptemberére tervezik a prototípusgyártás beindítását, a tömegtermelés pedig 2022 decemberében indulhat. A gyártó 2023-ra 69 millió, 2024-re már 88 millió eurós bevételt remél.