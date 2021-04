Nemcsak nálunk gond a katalizátorok lopása, de az Egyesült Államokban is. Az értékes fémekkel készülő kipufogó-alkatrész ára – egy rendőri jelentés szerint – az ottani feketepiacon eléri az 1100 dollárt, azaz a 330 ezer forintot is – így pedig a tolvajok célpontjává váltak. Vélhetően ez az összeg lebeghetett történetünk szereplője előtt is, amikor megpróbált bejutni egy 1992-es Hondába.

A King megyei rendőrség által közölt történt nem minden részlete ismert, de annyi bizonyos, hogy az egyik járőrük Seattle-ben, a South King Streeten ellenőrizte a képeken látható kocsit április másodikán délután. Kiderült, hogy az autót körözik, mert lopott. A járőr a kocsiban, a hátsó ülésen felfedezett egy katalizátort is.

Beszámolójukból nem derült ki, hogy ehhez az autó tartozik-e vagy egy másik járműből lopták, ez most lényegtelen is. Történetünk szempontjából sokkal izgalmasabb, hogy a tolvaj visszatért. Vélhetően, míg a rendőr a saját járművéhez ment egy férfi próbált bejutni a kocsiba. Biztosan meglepődött, amikor a rendőrök mellé léptek. Amikor ellenőrizték, egy Infinti kulcsával próbálta meggyőzni a rendőröket, hogy a jármű az övé.

Persze gyorsan kiderült, hogy ez nem igaz. Így a Honda visszakerült eredeti tulajdonosához, míg a tolvaj a megyei börtönben várja ügye folytatását. Két év alatt immár harmadik látogatása az intézményben. Az már csak érdekesség, hogy egy ilyen Honda ára nagyjából megegyezik az említett katalizátor feketepiaci árával