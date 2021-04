Kiskőrös belterületén, a Szent István utcában közlekedett 2019. augusztus 23-án délután egy jelenleg 47 éves férfi egy kölcsönkért Daewoo Matizzal. A sofőr az úton haladva egy kerékpáros előzésébe kezdett, azonban a manőver során az autó meghibásodott, irányíthatatlanná vált, és a jobb oldali útpadka felé sodródva elütötte a biciklis asszonyt. A jármű végül nekiment egy vezetéktartó oszlopnak, a kerékpáros pedig a kocsi és az oszlop betongyámja közé szorult. A baleset során az 52 éves nő súlyos sérülést szenvedett.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya a történtek tisztázása érdekében nyomozást rendelt el. Ennek során az igazságügyi műszaki szakértő megállapította, hogy az autó hosszabb ideje fennálló karbantartási hiányosságok miatt hibásodott meg: a bal oldali alsó lengőkar gömbcsészéjéből a gömbfej kiszakadt, illetve a gumivédő is megsérült, mivel az alkatrészek több hónapon keresztül kenőanyag nélkül üzemeltek. A jármű hibái elinduláskor, valamint a használat során is egyértelműen észlelhetőek voltak, így a baleset bár műszaki hiba következtében, de a sofőr gondatlansága folytán következett be.

Az egyenruhások az autó vezetőjét közúti baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Ügyében a vizsgálat befejeződött, így a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségre.