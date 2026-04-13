Kevés olyan autó létezik, amely körül akkora legenda alakult ki, mint a Bugatti EB110 Super Sport körül. Ez nemcsak a technika miatt van így, hanem azért is, mert csupán egy maroknyi példány készült belőle. Az alábbi darab pedig még ezen belül is külön kategória.

Ez a konkrét 1995-ös EB110 Super Sport mindössze 674 kilométert futott, ami gyakorlatilag új állapotnak számít egy több mint 30 éves autónál.

Összesen 139 darab EB110 készült, amelyből mindössze 30 darab Super Sport kivitel, tehát a világ egyik legritkább Bugattijáról beszélhetünk. A most előkerült példány ráadásul megőrizte eredeti konfigurációját:

Blu Bugatti fényezés,

Grigio Scuro bőrbelső,

Eredeti használati utasítás, szervizkönyv, szerszámok és gyári megfelelőségi tanúsítvány.

Az EB110 már a megjelenésekor is technológiai csoda volt, a Super Sport pedig ennek a csúcsa:

3,5 literes V12-es motor,

négy turbófeltöltő,

603 lóerő,

6 fokozatú kézi váltó,

összkerékhajtás,

önzáró hátsó differenciálmű

és karbon monocoque váz.

A ’90-es évek közepén ez még versenyautós technológiának számított, a Bugatti viszont utcai autóba rakta.

6 fotó

A típus gyártása 1994. március 30-án indult, a tényleges összeszerelés azonban 1995 júniusában startolt. Amikor a Bugatti Automobili SpA 1995. szeptember 23-án csődbe ment, a fent videón látható, 39021 alvázszámú autó már nem esett át a végső minőségellenőrzésen, nem volt hivatalosan lezárva a gyártása és egyszerűen nem szerepelt a nyilvántartásban, majd eltűnt.

Évekkel később az autót Münchenben találták meg, majd 2019 novemberében teljes átvizsgálást és szervizt kapott Olaszországban, a Campogallianóban működő B Engineeringnél. Ezt a műhelyt korábbi Bugatti alkalmazottak alapítottak az EB110 örökségének megőrzésére céljából. Az autót az eredeti mérnökök, Federico Trombi és Gianni Sighinolfi újította fel.

A Bugatti EB110 Super Sport 39021 nemsokára kalapács alá kerül az amerikai Mecum ház Indy 2026 aukciójának főszereplőjeként, májusban. 2,5 millió dollárt várnak érte (770 millió forint).