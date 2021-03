Csütörtök délben a Vezess is online sajtótájékoztatón követhette az Audi Hungaria 2020-as pénzügyi eredményekről szóló beszámolóját. A járvány a győri cég termelését is befolyásolta, de a korlátozások ellenére is 1 661 599 motort (2019: 1 968 742) és 155 157 autót (2019: 164 817) gyártottak le. A vállalat árbevétele 2020-ban 7,518 milliárd euró, 2019-ben 8,561 milliárd euró volt.

A vállalat tavalyi beruházásai főleg az elektromobilitás területére, ezen belül az elektromos meghajtások és az Audi Q3 PHEV gyártására, valamint új motorvariánsok termelésének felfuttatására koncentráltak. Emellett jelentős beruházási terület volt a szerszámgyár kapacitásainak bővítése, például az Audi e-tron GT karosszériaelemeinek gyártásához.

Jelenleg már folynak az előkészületek az elektromos meghajtások következő generációjának (prémium elektromos platform – Premium Platform Electric – PPE) gyártásához, ezeket a jövőben a konszern különböző elektromos modelljeibe építik majd be.