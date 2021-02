Akár 20 colos keréktárcsákkal, mátrix LED fényszórókkal és plug-in hibrid hajtáslánccal lép piacra 2021 utolsó negyedévében a DS 4, a francia prémium márka negyedik típusa.

A 440 cm hosszú, alsó-középkategóriás crossover 147 cm magas és 183 széles 95 százalékban újrahasználható, 85 százalékban újrahasznosítható anyagokból készül. Tömegének 30 százalékában újrahasznált vagy újrahasznosított fémből, illetve műanyagból épül fel.

Ami a funkcionalitást illeti, a DS 4 a kategória leginkább előremutató típusai közé sorolható: képes a félautomatikus sávváltásra, sebességét a kanyar és a várható sebességkorlátozások függvényében módosítja, holttér-figyelő radarja 75 méteres tartományt lát be, az adaptív futóművet kamera alapú, prediktív vezérlés szabályozza kerekenként, valamint infravörös éjjellátó kamerát is kapott az autó, amely akár 200 méterre is ellát, képe pedig a széles formátumú head-up kijelzőn jelenik meg. Ez utóbbi úgy képes megjeleníteni az adatokat, mintha azok előttünk 4 méterre lebegnének a levegőben – így a szemnek nem kell közelre fókuszálnia, azaz biztonságosabb és kevésbé fárasztó a használata.