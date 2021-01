Az előző nagyfőnök, Carlos Ghosn a mennyiségi termelésben látta a siker kulcsát, a Renault csoport új vezetése viszont inkább a jövedelmezőségre törekszik. Ennek fényében ismertették hosszú távú megújulási stratégiájukat. A program, amely a Renaulution (Renault + evolution) nevet kapta, három fázisból áll. Először rendezik a vállalat anyagi helyzetét, aztán 2023 és 2025 között megújítják a modellkínálatot, majd jöhet az átalakítás: a vállalat áthelyezi a hangsúlyt a technológiai tartalomra, az alternatív energiákra és a mobilitásra. Ami az utóbbit illeti, 2030-ra a vállalat bevételének egy ötödét szeretnék a mobilitási szolgáltatásokból nyerni, a program része a karbonsemleges működés is.

A megújulásnak elengedhetetlen eleme a költségek csökkentése, amely a fejlesztésben és a gyártásban is megnyilvánul. A platformok számát a jelenlegi hatról háromra csökkentik, a fejlesztések időtartamát felgyorsítják, a gyártási kapacitást pedig a jelenlegi 4-ről évi 3,1 millió darabra csökkentik. Hogy ez magával vonja-e munkahelyek megszűnését, arról egyelőre nem ejtett szót a Renault, az viszont biztos, hogy a fix költségeket és a beruházásokat egyaránt megfaragják.

A Renault meg kívánja őrizni vezető szerepét a villamosított közlekedésben, és ebben a Dacia, valamint az Alpine sportmárka is szerephez jut – utóbbi elektromos sportautót fog piacra. A Daciának egyébként is fontos szerepet szánnak: a karosszériaváltozatok számát harmadával csökkentik (18-ról 11-re), a jelenlegi 4 platformból csak egyet hagynak meg, így nagyságrendekkel javítva a technológia kihasználtságát. Az elektromos és hibrid modellek is fontos szerephez jutnak a Daciánál.

A stratégiai program a Lada sorsáról sem feledkezik meg: 2025-ig hét új modellt fejlesztenek, visszahoznak legendás típusneveket, és fejlesztik az LPG technológiát. További részletekkel egyelőre nem szolgált a cégcsoport.