Kétliteres turbómotorral, nyolcfokozatú, olajfürdős duplakuplungos váltóval, áthangolt felfüggesztéssel érkezik a Hyundai Kona N, a koreai márka első sport-terepjárója – vagy ha úgy jobban tetszik, a Hyundai N sportmárka első szabadidőjármű modellje.

Míg a teljesítmény-adatok egyelőre nem nyilvánosak, logikus következtetés, hogy a hajtáslánc ugyanaz, mint amit a tavaly szeptemberben bemutatott, megújult Hyundai i30 N is alkalmaz: ez alaphelyzetben 250 lóerő motorteljesítményt és 353 Nm forgatónyomatékot jelent, de akár 280 LE / 392 Nm is elérhető a Performance csomag megrendelésével. Nem valószínű, hogy a Kona N rögtön a csúcson indít, de a 250 lóerős teljesítmény is ütőképessé tenné a modellt a piacon.

Az i30 N példájából kiindulva ültetett, feszesebbre hangolt (akár adaptív) futóművel, túlméretes keréktárcsákkal, agresszív fékrendszerrel is számolhatunk. Azt már most elkottyantották, hogy rajtautomatika és motorhang-szintetizátor is lesz az autóban. A pontos részleteket későbbre ígéri a gyártó, addig is kattints ide, és nézd meg a modellt bemutató videót.

A Hyundai N családja (nyitóképünkön) jelenleg az i30 N / i30 Fastback N kompakt párosból, valamint az i20 N kisautóból áll.