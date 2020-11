Miután az USA-ban jelentősen csökkentette a Model S és a Model X árát, az európai piacon is hozzányúlt ezeknek a típusoknak az árához a Tesla, de fordított előjellel: jelentősen növelte azokat.

Az egyes piacokon nem egyformák a változások: van ahol „csak” kettőezer, de több piacon kemény ötezer euróval, azaz mintegy 1,8 millió forinttal többen kérnek el ezért a két típusért, mint eddig. A Model S jelenleg 81.990 euró Németországban (29,6 millió forint), míg korábban csak 76.990 euró (27,8 millió forint) volt.

A Model 3 sem lett olcsóbb, de az 500 és 1500 euró (180-560 ezer Ft) közé eső növekmény nem annyira mellbevágó.

Európa eddig is aránytalanul sokat fizetett a Teslákért, mivel Elon Musk a kezdet kezdetén kijelentette, hogy egyetlen autón sem kíván kevesebbet keresni, akárhol adják azt el. A vámtarifák és szállítási költségek miatt jelenleg durván 44 százalékkal kerül többe egy Model S Európában, mint az USA-ban. A fenti árakhoz képest a tengerentúlon 67 920 dolláros (20,6 millió forint) ártól lehet megvenni a Model S-t.

Az áremelés a jövő februári/márciusi átadással rendelhető, következő gyártási ciklusra vonatkozik. A drágább termék várhatóan jobb is lesz, hiszen egy sor fejlesztést vezet be a Tesla. A Model S esetében érkezik egy ultra nagy hatótávolságú (640 km) verzió, illetve a Model S Performance és a Model X Performance sportmodellek még dinamikusabbá válnak. A megújuló Model 3 alapfelszerelésként kínálja a vezeték nélkül okostelefon-töltőt, nő a hatótávolsága, és új lesz a középkonzol is.