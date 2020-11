Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának luxusautóját – írja a The Sun cikke alapján az MTI.

A lap szerint gondosan megtervezett bűncselekmény áldozata lett a 27 éves csatár, aki

egy százezer fontot (mintegy 40 millió forintot) érő Range Roverrel lett szegényebb.

Tottenham Hotspur striker Harry Kane had his £100,000 Range Rover stolen yesterday in a daylight raid. [Daily Mail] #THFC pic.twitter.com/xehp65497X