Ahogyan arról korábban több ízben beszámoltunk, a Daimler helyzetét is jócskán megtépázta a koronavírus-járvány. Ezt többek között az is mutatja, hogy 15 ezernél is többen veszítették el a munkájukat a vállalatnál, továbbá hambachi üzemét – ahol az utóbbi években jellemzően csak Smartok gördültek le a gyártósorról – eladná.

Költségcsökkentési terveit az iparág jövője is nagyban befolyásolja, ugyanis az elektromos autók előállításához sokkal kevesebb alkatrész, erőfeszítés és idő kell, szemben a hagyományos hajtású modellekkel szemben, melyek mozgástere amúgy is egyre fogy a környezetvédelem előtérbe kerülésével. Az ING elemzése szerint hetedannyi, mindössze 200 részből áll egy villanyautó.