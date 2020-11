Ismét növekedni fog a köd kiterjedése, a kezdetben derült tájakon is köd képződik. Kedden ismét nagy területen várható köd, amely helyenként tartósan megmaradhat. Csak néhol szakadhat fel a rétegfelhőzet, és a magasabb hegyek is kilóghatnak belőle. A ködös területeken szitálás is előfordulhat.

Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 1 és plusz 6, a legmagasabb hőmérséklet 6 és 10 Celsius-fok között alakul.

Sajnos még mindig sokan autóznak a magyar utakon úgy, hogy indokolatlanul használják a ködlámpát, vagy nem tudják, hogyan is kell helyesen használni. Az alábbi cikkben tiszta vizet öntünk a fejekbe: