Az M3 metró november 7-étől a Nagyvárad tér és a Lehel tér között nem közlekedik, helyette pótlóbuszok járnak, a metrópótlást emellett a lezárt szakaszt elkerülő, közvetlenül a belváros vagy az üzemelő metróvonalak felé közlekedő, bővített kínálattal induló járatok segítik.

Szombaton, az új forgalmi rend első reggelén a Budapesti Közlekedési Központ munkatársai nem tapasztaltak fennakadásokat a metrópótlásban, a lezárt állomásoknál a BKK munkatársai segítik az eligazodásban. Persze a metrópótlás első nagy próbája az e hétvégét követő első munkanap, november 9-e lesz.

A BKK egyértelművé tette, hogy a felújítás egész Budapest és a környező elővárosok közlekedésére is hatással lesz, és sokaknak okoz majd kényelmetlenséget. A BKK arra kéri a Budapesten közlekedőket: készüljenek az eddiginél hosszabb utazási időre és induljanak el időben. Az autósokra nehéz időszak vár.

A cég álláspontja szerint a metrópótló buszok haladására kijelölt buszsávok, az újonnan bevezetett megállási, várakozási tilalmak és az egyébként is szűk közúti kapacitás mellett a minap életbe lépett ingyenes parkolás is nehezíti a helyzetet. A döntés nyomán ugyanis az eddig az autójukat az ingyenes zónákban hagyó autósok is a belvárosban próbálnak parkolni. A többiek haladását pedig lassítják a parkolóhelyet keresők.

A metrópótlás forgalmi rendje a bkk.hu/m3felujitas oldalon ismerhető meg részletesen.