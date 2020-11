A Harry Potter-fizimiskájú svéd srác papája a 2003-as világbajnok és élő legenda Petter Solberg. Szóval a kis Solberg az orosz torpedó első számú kihívója, plusz vezeti a fiataloknak kiírt ERC1 bajnokságot is. És láss csodát, neki is egy magyar csapat biztosítja a gyári támogatott Škodát, méghozzá az Eurosol Racing Team.

Itt lesz az ír ralipolihisztor, Craig Breen, a Hyundai gyári pilótája, aki MRF-abroncsokon igyekszik borsot törni a többiek orra alá. A franciák aszfaltspecialistája Yoann Bonato is tiszteletét teszi Nyíregyházán, a formájáról pedig sokat elmond, hogy a legutóbbi portugáliai futamon második volt. Az olyan feltörekvő fiatalokról pedig még szót sem ejtettünk, mint a jelenleg Eb-harmadik Grégoire Munster vagy Mikolaj Marczyk, Emil Lindholm, netán Erik Cais.

A külföldi versenyzők után rögtön itt van a legmagasabban jegyzett magyar pilóta, Herczig Norbert, aki a tavalyi defektek és az idei döcögős szezonkezdet után biztosan nagyon szeretne bizonyítani hazai környezetben. A négyszeres bajnok nyomában pedig száz százalék, hogy ott lesz az a négyesfogat, akik öldöklő csatát vívnak a bajnoki címért.

Jelenleg Vincze Ferenc van 1 pontos lépéselőnyben Velenczei Ádámhoz képest. A címvédő a saját szintjén „betlizett” legutóbb a Vértesen, tavaly ráadásul ERC-szakaszgyőzelmet is jegyzett, szóval tuti jó lesz Nyíregyházán is, akár csak Velenczei, aki végre megszerezte első futamgyőzelmét és 2019-ben a magyar értékelést tekintve második volt a zempléni pályákon.

A két szécsényi fiúhoz képest inkább a rutinos pilóták vannak lépéskényszerben: Hadik András jelenleg 20, illetve 19 pontos hátrányban van a két škodáshoz képest, plusz idén még futamgyőzelmet sem szerzett. Tavaly a szőlőtőkék közt fejezte be a Rally Hungaryt, de egy ilyen hiba idén biztosan nem fér majd bele, különben búcsút inthet a bajnoki álmainak.

A fordos pilótát újabb 4 pont lemaradással követi Turán Frici, akire a Rally Hungary előző évi győzteseként biztosan megkülönböztetett figyelem irányul majd. Frici számára pont ugyanaz a képlet, mint Hadiknak: borzasztó stabilan kell vezetnie, mindezt úgy, hogy mindenképp meg kell előznie a szécsényieket. És még ez sem biztos, hogy ez elég lesz, hisz a magyar bajnokságban a Nyíregyháza Rally az ötödik futam, és nagy kérdés, hogy a decemberi utolsó versenyt megrendezhetik-e majd a koronavírusos korlátozások közepette.

Egyébként ez a kérdés az Eb-n is fennáll, hisz a magyar futamot egy kanári-szigeteki és egy belga viadal követi a sorban, de mint tudjuk, a szintén belga ralivébéfutamot, az Ypres Rallyt nemrég törölték, így a Spa Rally sorsa is igencsak kérdéses. Mindenesetre ezen ráérünk rágódni a hétvége után is, addig pedig élvezzük a hazai ralimennyország második eljövetelét! Ráadásul az Eb és a Rally1 mellett pedig a Historic és a Rally2 mezőnyének is tapsolhatunk a zempléni pályákon.

