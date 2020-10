Holtversenyben első a Honda Jazz

A brit What Car? ismét összeállította az 50 legmegbízhatóbb használt autó listáját. 13 ezer olvasójuk számolt be személyes tapasztalatáról. A sorrendet a meghibásodások gyakorisága alapján állították össze, de szerepet játszottak a szervizköltségek, illetve a javítás időigénye is.

Nem egy, hanem három 100 százalékos autót is találtak a felmérés során: ezek egyikénél sem fordult elő semmilyen malőr az elmúlt 12 hónap során. Mindhárom autó japán: a kisautókat a 2008 és 2015 között gyártott Honda Jazz, a tömegpiaci szabadidőjárműveket az előző generációs Toyota RAV4, míg a prémium crossovereket a jelenleg is kapható Lexus RX 450h képviseli a listán.