Olvass tovább

Magyar szempontból egyszerre beszélhetünk örömről és bánatról. A Hyundai-nál ugyanis műszaki hiba ütötte fel a fejét, így a tempóhiány mellett ezzel is meg kellett birkóznia a márkának – ám ez mind a négy autójuk kiesését eredményezte a Q1 végén. Michelisz Norbert mindhárom versenyt csak a 15. rajtkockából kezdheti meg, így bár a hétvégének még a címvédéshez fűződő remény életben tartásának szándékával vágott neki, ez a kör lefutottnak tűnik.

A Zengő Motorsportnál viszont halmozták a sikereket, miután az előző, szlovákiai hétvége mellett a szabadedzéseken is kiválóan teljesítő Mikel Azcona mellett Boldizs Bence is továbbjutott a második szakaszba. A magyar újonc végül a 11. helyről nem tudott előrébb jönni, a spanyolt pedig nem küldték ki idejében a pályára a Q3-ban, így be kellett érnie az ötödik hellyel – a korábbi etapok során szerzett 2. és 9. helye mellett.

Órákkal később aztán jött a fordulat: a bajnokság élvonalába tartozó Gilles Magnus Audija nem ment át a hasmagasság-vizsgálaton, ezért a belgát kizárták utólag az időmérőről – s miután a Q2-ben ezzel egy 7. helyet bukott, Boldizst egy pozíciót nyerve 10.-ként rangsorolták, ami a pole pozíciót jelenti a fordított rajtrácsos, második futamra! Hasonló helyzetben még 2018-ban volt a Zengő-csapat, akkor Nagy Norbi második lett a Slovakiaringen.

„Hihetetlen, nem is tudom, mit reagáljak” – nyilatkozta Boldizs, miután megörökölte a pole-t Yvan Mullertől. „Ez balszerencse Gilles-nek, nekem viszont jó, és amiatt különösen boldog vagyok, hogy hazai versenyünkön, a Hungaroringen jött össze. Sajnálatos, hogy nem lehetnek itt a szurkolók, de már alig várom, hogy felálljak a pole pozícióba holnap. Ma éjszaka nagyon nem is fogok aludni…”

Guerrieri mellett a Honda is nagyot szakított szombaton, ugyanis kibérelte az első négy helyet a kombinált eredménylistán. Tassi Attila is eddigi legjobb időmérős teljesítményét nyújtotta: egy 5., egy 8. és egy 2. hely a mérlege. A negyedik magyar pilóta, Kismarty-Lechner Gábor mindhárom alkalommal a 20. helyről vághat neki a futamnak, a Zengő Motorsport újonc-veteránja egyébként az utolsó időt autózta.

9:15, 12:15 és 16:15 – ezt a három időpontot érdemes megjegyezni a mai nap kapcsán, ekkor rendezik ugyanis a WTCR-futamokat a Hungaroringen. Az Eurosport 2 az első két versenyt, a Sport 1 az első, a Sport 2 pedig a második és a harmadik viadalt közvetíti élőben.