Elképesztően menő, retró dekort dobtak fel a fehér TT RS-re, mely az 1987-es Pikes Peak-i győzelemre utal. Walter Röhrl a pusztítóan erős (600 lovas) és rettenetesen nagy szárnyakkal teleaggatott Audi S1-essel 10:47,85-ös idővel nyerte meg a hegyi felfutót. Ezért virít ott a trikolór a fehér autón és ezért hófehérek alatta a felnik is. Még a kis szárnyak sem maradtak le a TT RS-ről. A karbon hátsó spoiler egyébként plusz 5 kg leszorítóerőt termel nagy sebességnél.

Belül is visszaköszön a jellegzetes minta, a sportülések fejtámlájába pedig a 40 years of quattro feliratot hímezték. A legszembetűnőbb változás, hogy kidobták az egyébként is korlátozottan használható hátsó üléseket. Helyette szénszálas merevítőt szereltek be, mely 16 kg-mal csökkenti a tömeget.

1-2-4-5-3 – ez a 2,5 literes, öthengeres turbómotor gyújtási sorrendje, mely a TT RS-ben 400 lóerős és 480 Nm nyomatéka van. Ezzel a kis kétüléses kupé 3,7 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 280 km/óra a végsebessége.