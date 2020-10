Az új i20-ból készített N Line sportverziót a Hyundai. Ez nem tévesztendő össze azzal az i20 N-nel, amellyel pletyka szinten másfél éve találkozhattunk először, és amelyről azóta sincsenek biztos hírek: az N Line motortuning nélkül, kizárólag optikai módosításokkal áldoz a sportosság oltárán.

Új rajzolatú hűtőmaszk, módosított lökhárítók, szürke karaktervonalak, limitált színválaszték: a Hyundai szerint ennyi elég is ahhoz, hogy gyorsabban verjen az ügyfél szíve. Az utastérben egyedi sportülések, piros öltések, fémpedálok és sportkormány hirdeti a dinamizmust. Ez nem is marad el, ha a 120 lóerős, 1,0 literes turbómotor mellett döntünk, de két másik motor is választható: az egyik ugyanennek a blokknak a 100 lóerős kiadása, a másik pedig a 84 lóerős, központi befecskendezéses 1,2-es.