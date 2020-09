Miután Japánban már régóta deklarált igény, hogy az elektromos járművek szükség esetén áramforrásként is szolgálhassanak, a Leaf már 2010-ben úgy született meg, hogy töltője mindkét irányban tudja mozgatni az elektromos energiát. Így az elektromos hálózatba éppúgy képes visszatáplálni, mint háztartási vagy hordozható készülékeket működtetni. Már csak megfelelő csatlakozókkal kellett felszerelni az autót, és készen is volt a világ egyik legnagyobb power bankje (mondjuk a Toyota/Honda kooperációban létrehozott, hidrogén üzemű busz ennél is nagyobb).

A brit Nissan-importőr tehát két konnektorral szerelte fel a Leaf nagyobbik, 62 kWh kapacitású akkumulátorral szerelt verzióját. Ez az akkukapacitás hat napon át képes kiszolgálni egy átlagos európai háztartás minden elektromos igényét. De vegyünk inkább vészhelyzeteket: egy elektromos légkalapács 40 órán át, egy lélegeztetőgép több mint 20 napig működtethető a Leafről, a területmegvilágító reflektorok meg sem kottyannak neki.