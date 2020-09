Olvass tovább

48V mild hibridek (BMW3, BMW 8)

Új generációs, hathengeres dízelmotorjaihoz kínál 48 voltos mild hibrid technológiát a BMW. Az indítómotor/generátor 11 lóerővel járul hozzá a belső égésű motorok munkavégzéséhez. A 3-as szériában a BMW 330d / 330d xDrive szedán és kombi karosszériával, hátsó és összkerékhajtással elérhető, 286 lóerős csúcsteljesítménnyel és átlagosan 0,2 másodperccel kedvezőbb gyorsulással (0-100km/óra). A BMW 8 is kap mild hibrideket, méghozzá egy új 3,0 literes motorhoz: a BMW 840d xDrive a kupé és a kabrió karosszériával egyaránt társítható, a 340 lóerős csúcsteljesítmény mellett 0,1 másodperccel dinamikusabb gyorsulást kapunk.

Elsőkerék-hajtású hajtásláncok (BMW 1, BMW 2 Gran Coupé)

Új, háromhengeres motort kap a BMW belépő ferdehátúja, a BMW 116i 109 lóerős, maximális nyomatéka 190 Nm, álló helyzetből 10,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára. A hatfokozatú kéziváltó helyett hétfokozatú duplakuplungos Steptronic is kérhető. Szintén új a négyhengeres BMW 120i 178 erővel, 280 Nm-rel, szériakivitelű 7 fokozat duplakuplungos egységgel. Az autó 7,1 mp alatt gyorsul 100-ra.

A BMW 2 Gran Coupé dízelekkel erősít: a háromhengeres BMW 216d Gran Coupé 116 lóerővel, 270 Nm nyomatékkal, 10,3 másodperces gyorsulással szolgál, váltója hétfokozatú Steptronic.

Urban Cruise Control

Még biztonságosabb városi közlekedést kínál az új funkció, amely az eddig is elérhető, állóra fékező adaptív tempomatot, valamint a táblafelismerő funkciót a forgalmi lámpákat felismerő szoftverrel egészíti ki. Ha az autó olyan piros lámpát érzékel, amely egyértelműen az aktuális forgalmi sávra vonatkozik, állóra fékezi a kocsit, ha pedig zöldre vált a lámpa, automatikusan elindul – már ha a forgalom lehetővé teszi. Ha a rendszer nem tud dönteni (mert pl. több lámpa van), csak figyelmezteti a vezetőt, hogy piros a lámpa. Egy másik funkció figyelmezteti a vezetőt, ha az elfelejt elindulni a zöldnél.

A funkció 2020. júliusi gyártástól elérhető a BMW 3, 5, 6, 8, X5, X6, X7 modellcsaládokban, valamint a BMW M5, M8, X5 M és BMW X6 M sportmodelleknél. A későbbiekben vezeték nélküli szoftverfrissítéssel aktiválható.

Digitális újdonságok

A BMW OS7 operációs rendszer novembertől a felhasználó érdeklődési körének megfelelő BMW hírszolgáltatást is kínál. Továbbfejlődik a BMW személyi titkár funkciója: egyrészt aktiválhatók benne plug-in üzemmódok (mármint plug-in modellekben), másrészt megkérhetjük, hogy játssza le nekünk más BMW modellek motorhangját, azaz másik BMW-nek álcázzák magukat – igaz, nem kifelé, csupán az utasok irányába. A rendszerben való bejelentkezés is egyszerűsödik: nem kell beírni a jelszót, helyette az okostelefonos alkalmazáson keresztül léphetünk be a felhasználói fiókba, ami mostantól fényképpel is kiegészíthető.

Adaptív LED-es fényszórók (BMW X2)

Több LED-szegmensből álló adaptív fényszórók jelennek meg a BMW X2 kínálatában.

Új fényezési opciók

A BMW 4 kupé kínálata San Remo metálzöld árnyalattal, a BMW X5, X6 és X7 crossovereké Dravit metálszürke és Sparkling Brown metálbarna színekkel egészül ki. Ugyanezen felső kategóriás szabadidőjárművek palettáján új Individual árnyalatok (Grigio Telesto, Urban Green, Frozen Black, Petrol Mica, Ruby Red, Avus Blue, British Racing Green) jelennek meg.

A kiöregedő BMW i3 is új színeket kap: a Cashmere ezüst fényezéshez kék dekorbetétek társulnak, a Galvanic Gold arany és Fluid Black fekete festéshez pedig szürke kontrasztos díszítőelemeket kapunk.