2017-ben jelent meg koncepció formájában a Brabus Ultimate E, majd két évre rá lett belőle valódi, megvásárolható termék. A Brabus akkor 23 darabot készített az elektromos Smartból, most pedig a modellfrissített változatot mutatták be.

A Brabus legfőképpen a sok száz lóerősre tuningolt Mercedesekről ismert, de a Smartokat is előszeretettel tuningolták. Most viszont kizárólag elektromos autókat kínál a Smart, így idomulnia kellett a tuningcégnek is az új helyzethez.

A Brabus átprogramozott nyomatékszabályozó rendszernek és további más programozásnak köszönhetően 92 lóerőre növelte a teljesítményt, ami kizárólag a Sport + vezetési mód kiválasztásakor érhető el. Ezzel együtt felszabadul a hajtáslánc teljes nyomatéka, ami 180 Nm. Ezzel már 10,9 másodperc alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órás sebességre a Brabus elektromos Smartja. Végsebességét 130 km/órára korlátozták.

Kifejezetten ehhez tervezték a látványos Brabus Widestar széles karosszéria készletet, amit 18 colos felnikkel egészíthet ki, aki egyedi városi járművet szeretne, sok pénzért. Nagyobb teljesítményű fékekkel és keményebb futóművel szerelik ezeket az autókat. A Brabus elektromos kisautója több mint 18 millió forinttól indul.