Ezt a formációt a TCR Európa-kupa tavalyi barcelonai fordulóján már láthattuk, a nemzetközi porondon akkor bemutatkozó Young magabiztosan szerzett is két negyedik helyet, majd a Renault UK Clio Cup-ban is bajnokká avanzsált.

A kezdetektől fogva az volt a célunk, hogy a WTCR-ben versenyezhessünk. A pandémia révén kevesebb versenyt rendeznek, azokat is mind Európában, ami értelmet adott annak, hogy ebben a szezonban a WTCR-ben induljunk

– nyilatkozta Milenko Vuković, a csapat szerb alapítója és tulajdonosa. „A teljes szezon folyamán jó eredményeket akarunk elérni, noha tudjuk, hogy elég magas a bajnokság színvonala. Csapatunk ugyanakkor rendkívül keményen dolgozott azért, hogy versenyképesek maradjunk. Izgatottak vagyunk amiatt, hogy a Renault márkát elsőként hozhatjuk a WTCR-be.”

„Csupán 18 éves vagyok, eleinte a TCR Európa-kupára fókuszáltam. Aztán a Renault előállt azzal az ötlettel, hogy fellépünk a WTCR-ben, akkor nem gondoltam át kétszer, mit feleljek. De nem érzek magamon nyomást, tudom, hogy ez fantasztikus lehetőség lesz a tanulásra. Már ott szeretnék lenni, és nyomni, amennyire csak tudom” – tette hozzá Young.

Az észak-íré lett tehát a huszadik, egyben utolsó állandó hely a rajtrácson, a Renault pedig olyan márkák ellen mutathatja meg a tudását, mint az Alfa Romeo, az Audi, a Cupra, a Honda, a kétszeres egyéni vk-győztes Hyundai, valamint a Lynk & Co.

Fontos megjegyezni: nem gyári Renault-projektről van szó, a franciák csupán felhatalmazást adtak a svájci Vuković-csapatnak a Mégane TCR kifejlesztéséhez. Először 2017-ben álltak elő a modellel, ami az idei évre hatékonyabb erőforrást és szinte teljes átszabást kapott, így született meg a Renault Mégane RS EVO TCR.

Egyébként is meredek elképzelés lenne azt gondolni, hogy a Renault hirtelen most egy WTCR-projektre adná a fejét. Hiába vezettek be a bajnokságba számos költségcsökkentő intézkedést, az elmúlt hónapokban a francia gyártó leginkább eurómilliós nagyságrendű megtakarítási programjával, 15 ezer dolgozójának elküldésével és drasztikus átszervezésekkel került a híradásokba, sőt már a gyári Forma-1-es csapat átnevezését is kilátásba helyezték.

Az állandó kereten felül fordulónként még egy-két szabadkártyás versenyző csatlakozására lehet számítani. Mindenesetre a 20 versenyző ötöde magyar: Michelisz Norbertre, Tassi Attilára, Boldizs Bencére, valamint Kismarty-Lechner Gáborra is érdemes lesz odafigyelni a mintegy két hónapon át tartó szezon során.

A túraautó-világkupa 2020-as idénye a jövő hétvégén rajtol, ám az utolsó utáni pillanatban, a járványra hivatkozva a Salzburgring visszalépett a rendezéstől, így a mezőny a TCR Európa-kupáéval a Belgiumban található zolderi pályán osztozik majd, miközben az Eurosport Events jogi lépéseket helyezett kilátásba az osztrákok számára.