2022 végén debütál, és 2023-tól megvásárolható lesz a Nissan 400Z – vagy akárminek nevezik is majd a még 2008-ban bevezetett 370Z utódját.

Az értesülések szerint Európában is kapható lesz a modell, amely azonban műszakilag nem lesz új: a márka egy jelenleg is alkalmazott platformjára épül majd, orrában az ismert 3.0 V6-os benzinmotor 400 lóerőre hangolt verziója dolgozik. Ez megfizethetőbbé teszi, és a fejlesztés időtartamát is lerövidíti, viszont így le kell mondanunk a részben vagy teljesen elektromos hajtásláncról – azaz sem hibrid, sem tisztán elektromos kivitelben nem lesz elérhető az autó.