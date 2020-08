Úgy tűnik, hosszú évek után végre csak elkészül a Mercedes-AMG Project ONE néven ismert hibrid hipersportautója. A cég immendingeni tesztpályáján megkezdődtek a végleges hajtáslánccal szerelt prototípusok tesztjei, amelyek során már a menetdinamikai elemek és a vezethetőség mellett az aerodinamikai teljesítmény tökéletesítésére összpontosítanak.

A több mint 1000 lóerős Forma-1-es hajtáslánccal szerelt Project ONE rendkívül bonyolult, aktív aerodinamikai rendszerét eddig csak a szélcsatornában tudták tesztelni; most kiderül, hogy a gyakorlatban is beváltja-e a hozzá fűzött reményeket, azaz elképesztő kanyarsebességeket tesz lehetővé.

Miközben a tesztpilóták az autó menetdinamikai elemeit csiszolgatják, kollégáik otthon, Affalterbachban folytatják munkájukat, hogy a sorozatgyártást megelőzően minél hamarabb sor kerülhessen a legvégső és legfontosabb tesztre, amely során a Nürburgring északi nagykörén, a Nordschleifén kell bizonyítania az autónak.