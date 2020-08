A napokban egy – vélhetően alkohol befolyása alatt álló – sofőr a fakerítést áttörve rontott be egy kertbe, majd mártozott meg egy medencében Mitsubishi Lancerjével.

Az eset az egyesült államokbeli Texasban, azon belül is Arlingtonban történt, a helyi rendőrség már vizsgálódik, a Mitsubishi sofőrjét letartóztatták.

Yes this actually just happened. An impaired driver lost control in the 3500 block of S. Center Street and crashed through a backyard and into a swimming pool. No one was injured! Suspect arrested for DWI. #DontDrinkAndDrive pic.twitter.com/QwuKNJETDw

— Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) August 13, 2020