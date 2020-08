A BMW korábban is próbálkozott már kombi karosszériás sportmodellekkel, ám a legutóbb 1025 darabot sikerült csak eladniuk a V10-es motorral szerelt M5 Touring-ból és ezzel egy jó időre le is zárták a kérdést. Az indok jellemzően az volt, hogy az M-es BMW-ket kereső közönség nem vágyik a kombira, de az M3-asból már korábban ők is fontolgatták a családiasabb változatot. Most úgy tűnik, végre szériaautó lehet az eddig nem létező M3 Touringból.

A BMW Blog megbízható információkra hivatkozva jelentette ki, hogy 2023-ra érkezhet meg a kínálatba az M3 Touring, amivel nagyot bővülhet az M3 kínálat. Már önmagában a négyajtósból is több változat érkezik a 480 lóerős, kéziváltós, hátsókerék-hajtásútól az 510 lovas, 8 sebességes automatával szerelt összkerekesig. A BMW X3 M-ből is ismert S58-as motor kerül majd ezekbe az autókba is.

Nem alaptalan a remény, hiszen a Mercedes-AMG C 63 S T-Modell és az Audi RS 4 Avant mellett bizony helye volna a BMW M3 Touringnak is.