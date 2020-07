Habár Indiában készül majd, és ott is tartja világpremierjét, jók az esélyei annak, hogy a Kia az egész világon, de legalábbis Európában is forgalmazni fogja majd új kompakt szabadidőjárművét, a Sonetet. Erre utal legalábbis az, hogy a Sonet első vázlatát – amely mellesleg a megszólalásig emlékeztet az év elején bemutatott, azonos nevű formatanulmányra – európai médiacsatornáin keresztül is bemutatta a márka.

Szintén a globális értékesítésre enged következtetni az az “Indiában és azon túl” megfogalmazás, amellyel a márka formatervezésért felelős alelnöke, Karim Habib felvezette a stíluselemeiben az “indiai esztétikai és kulturális hagyományokat felelevenítő” autót.

Műszaki részleteket egyelőre nem közöltek az autóról, amely – a Seltos után – immár a második indiai gyártású Kia lesz.