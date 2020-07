Addig – azaz a negyedik gyorsig – a címvédő vezetett a versenyen, jelezve, hogy bőven van benne potenciál az idei szezonra nézve, de a gumipókerben ez alkalommal nem a megfelelő lapokat választotta, sőt a záró körben úgy tűnt, hogy egy gátló hiba miatt, még az ezüstöt is elbukja a földijével, Velenczei Ádámmal szemben. Az utolsó gyorson azonban az defektet kapott, így végül Vincze zárt másodikként, míg Velenczeinek be kellett érnie a dobogó legalsó fokával. A bajnokság tavalyi bronzérmese érthető módon csalódott volt az eredménnyel, de a nyers versenytempója még sokat érhet a következő futamokon.

„Nagyon jó volt végre valódi, tétre menő versenykörülmények között rajthoz állni több mint 6 hónap után. A nehéz időjárási körülmények ellenére – vagy éppen emiatt – rendkívül könnyednek éreztük a versenyzésünket, valahogy minden összeállt erre a futamra. Nekünk fekszenek a saras, esős, igazi ralis pályák, amit a tavalyi nyíregyházi ERC-futamon is bizonyítottunk. A Next Auto Polo R5 remekül teljesített, a Hankook abroncsok teljesítménye megkérdőjelezhetetlen, amit az is bizonyít, hogy az élmezőnyben három pilóta is ezzel a gumival versenyzett. Végig nagyon összeszedetten, magabiztosan autóztunk, a csapat kiváló támaszt nyújtott mögöttünk, és Laci előtt is le a kalappal. Nagyon boldogok vagyunk” – mondta Turán Frici.

Közel 180 versenyautó állt rajthoz Salgótarjánban, ebből 27 R5-ös, azaz a világbajnokságon kívül csúcskategóriás modell. A negyedik helyen az első R5-ös versenyét teljesítő Csomós – Nagy kettős végzett. A Peugeot Kupa tavalyi győztesei Turán abroncs taktikáját követték, ami egy ilyen előkelő pozíciót jelentett számukra. A top5-öt Klausz Kristóf és Csányi Botond zárta egy MKI-es Fiestával, így a fiatal versenyzők rögtön az első derbin alaposan beköszöntek a rutinosabb társaiknak.

A 2018-as bajnok, Hadik András keretbe foglalta az idei Salgó Rally-t, hisz megnyerte az első, illetve az extra pontokat adó záró szakaszt, de közte becsúszott egy árokba Bátonyterenyén, így az ott összeszedett közel ötperces hátrány miatt a futam végén meg kellett elégednie a kilencedik pozícióval.

Az ORB 2WD-ben, azaz a kétkerék-hajtásúak mezőnyében a Szauer – Kerék duó volt a legsebesebb, míg a Peugeot Kupában a Mitsubishit hosszú évek után lecserélő és az idei évadban a fiatalokkal megmérkőző Maricsek Miklós bizonyult a leggyorsabbnak. Az ORC-ben pedig a Rongits – Hannus kettős finiselt az élen, akik idestova 17. éve koptatják egymás mellett a versenypályákat.

Az izgalmas fordulatok mellett, a Salgó Rally nagy szenzációját az adta, hogy az FIA első embere, Jean Todt indította útjára a nógrádi futamot és ezzel együtt az idei magyar bajnokságot. A francia sportvezető a Formula1-es Magyar Nagydíj miatt látogatott hazánkba és az MNASZ elnökének, Oláh Gyárfás közbenjárásának köszönhetően Salgótarjánban is tiszteletét tette.

A verseny részletes végeredménye erre a linkre kattintva érhető el

A tervek szerint a bajnokság négy hét múlva, a Miskolc Rally-val folytatódik.

Szöveg: Vörös Gergő,

Fotó: Molnár János, Szabó-Jilek Ádám