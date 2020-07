A kiterjesztett garanciák terén két évtizedes tapasztalattal bíró, 131 ezer szerződést kezelő Warrantywise számos szempontot figyelembe véve állította össze a legmegbízhatóbb típusok, illetve márkák listáját; a két legfontosabb tényező értelemszerűen a meghibásodások gyakorisága, illetve a javítások költsége volt. A vizsgálat során kizárólag azokat a (minimum hároméves) típusokat vették figyelembe, amelyekből legalább száz autóra vonatkozó adatokkal rendelkeztek. A pontszámokat a 2018. január 1. és 2020. április 30. között regisztrált hibabejelentések, illetve végrehajtott javítások alapján határozták meg.

A legmegbízhatóbb márka a Honda: a cég több mint 1500 autót kezel a márkától, amelynek átlagos megbízhatósági pontszáma 89,38 lett (ahol a 100 a tökéletesen megbízható.) Utána három további márka: a Lexus, a Toyota és a Suzuki jön a sorban. Az ötödik a Dacia, megelőzve a koreai márkákat és saját anyavállalatát, a Renault-t is.

A tíz legmegbízhatóbb márka (használt autók)

Márka Átlagos futás-

teljesítmény (km) Átlagos javítási

költség (forintra

átszámolva) Pontszám

(max. 100) Honda 91 314 203 000 89,38 Lexus 105 669 353 000 88,96 Toyota 87 201 225 000 87,02 Suzuki 66 437 219 000 81,83 Dacia 65 918 192 000 81,12 Hyundai 91 505 194 500 75,28 Smart 50 267 145 000 74,73 Kia 99 499 198 000 73,65 Fiat 72 725 200 000 72,01 Renault 96 024 216 000 67,82

Ami a legmegbízhatóbb modelleket illeti, ott nem nagyon kellett mérlegelnie a cégnek: az általuk biztosított Lexus RX-ekre 28 hónap alatt egyetlen szervizigényt sem nyújtottak be. A Lexus egyébként az egyetlen márka, amely két típusával is szerepel a tíz legjobb között. Feltűnően sok a városi és kisautó a listán – elképzelhető, hogy a hibák elmaradása a használat módjából, illetve a tulajdonosok vezetési stílusából is adódik.

A tíz legmegbízhatóbb típus

1. Lexus RX 2. Honda Jazz 3. Mitsubishi ASX 4. Dacia Sandero 5. Mazda2 6. Volkswagen UP! 7. Nissan LEAF 8. Lexus CT 9. Ford Ecosport 10. Suzuki Alto

