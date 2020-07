Sorra mutatja be az Audi a konnektorról tölthető és a teljesen elektromos modelleket, így érthető az is, hogy a csúcsot jelentő Audi A8-as egyik legerősebb változatát miért vezették be a legnagyobb csendben: mert V8-as dízelmotor van benne.

Az elmúlt évek jól megtépázták a dízelmotorok hírnevét, de az ilyen bőven 5 méter feletti hosszúságú, 2,3 tonnás limuzinokban még mindig népszerűek a nagy hatótávú, kedvező fogyasztást produkáló turbódízelek.

A 60 TDI jelzésű motor már ismerős lehet például az SQ7 TDI-ből is. A 3956 köbcentis, V8-as motort elektromos kompresszorral és két turbóval töltik. A teljesítménye 3750 és 4750 között 435 lóerő, amihez 1250 és 3250-es fordulat között 900 Nm nyomaték áll rendelkezésre. 48 voltos mild-hybrid rendszerrel egészítették ki.

A csúcsdízellel szerelt A8-as 4,4 másodperc alatt futja a 0-100-at, végsebességét elektronikusan korlátozták 250 km/óránál.