Az elektromos hajtás kezd egyre elérhetőbb lenni és már nem csak hatalmas batárokat lehet kapni zéró emissziós változatban, hanem olyan kisautókat is, mint a Peugeot 208-as. A városi minik között is egyre több villanyautó akad, ilyen a Smart ForTwo, ami már nem is kapható benzinmotorral. Ennek az ellenfele lesz a kínai Baojun E300.

A kis mozgó dobozt 2,8 millió forintnak megfelelő összegért kínálják majd és az E300 valamint az E300 Plus is 31,9 kWh-s akksicsomagot kap, mely 220 V-os aljzatról 15 óra alatt tölthető fel. Gyorstöltővel viszont 1 órán belül 80%-osra tölthető az akksi. Egyetlen feltöltéssel nagyjából 300 kilométert képes megtenni a Baojun.

53 lóerőt és 150 Nm nyomatékot tud az autó, a végsebessége pedig 100 km/óra, tehát egy városi autónak bőven elegendő. A rövidebb tengelytávú változatban három utas foglalhat helyet, míg a hosszabb verzió már négy főt is befogad. Az autót 80% -ban nagy szilárdságú acélból készítették és különösen ügyeltek arra, hogy az akksicsomagot óvják a sérülésektől akár nagyobb ütközés esetén.

A kisebb modell tengelytávja kicsit több mint 1,7 méter, a nagyobb 2,6 méteres. Mindkettő 1,6 méter széles és 158 centi magas.

Alapkivitelben alufelniket, multifunkciós kormányt, digitális műszerfalat és négyirányban állítható első üléseket kap. Az extrák között navigáció és hangvezérléses WeChat funkció található. A fedélzeti rendszert a Huawei szállítja.