Az elemzésük szerint a koronavírus miatt hozott állami és gyártói intézkedések jelentős piaci visszaesést eredményeztek Európa-szerte. Ahol az üzleteket bezárták és a kijárási korlátozások is szigorúak voltak, a visszaesés a 100 százalékot is megközelítette. Magyarország esetében az április és május mintegy 50 százalékos visszaesést eredményezett, illetve a veszélyhelyzet alatt kimaradt megrendelések a nyári hónapokban is éreztetni fogják a hatásukat.

2020 júniusában 234 új nagyhaszonjárművet állítottak forgalomba, az előző év azonos időszakához képest 70 százalékkal kevesebbet, az első félévben 59 százalékos a visszaesés mértéke. Az egyesület a nagyhaszonjárműveknél jelentősen csökkenő trenddel számol: az idei év a 2019-es eredmény 50 százalékát fogja elérni.

A motorkerékpároknál volumenében még mindig alacsony a forgalomba helyezés. Bizakodásra ad okot az MGE szerint, hogy a 2020-as első hathavi eladás 2313 darab volt, ami a többi kategóriához képest alacsonyabb, 4 százalékos visszaesés 2019. január-júniushoz képest.