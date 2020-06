Az új 4-es BMW minden eddiginél jobb vezethetőséget és hatékonyabb motorokat ígér, ráadásul a bajorok mindent bevetettek annak érdekében, hogy a kütyük se hiányozzanak az autóból. A technikájában is érdekes 4-es BMW-nek azonban csak egy pontjára figyel oda a világ és az az orra.

A BMW kupéjának hatalmas vese alakú, álló hűtőrácsa megoszotta a sajtót és a rajongókat is. A gyáriak pedig megnyugtattak mindenkit, hogy több modellen egyelőre nem alkalmazzák a merész megoldást. A frissített 5-ös sorozat is maradt a konzervatívabb elrendezésnél. Az M4-es BMW-n viszont nagyobb méretűek lesznek és a rácsozás is vízszintesre vált.