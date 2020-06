Június 5-én, péntek este fokozott közúti ellenőrzést tartott Békéscsabán a rendőrség, amiben a Békéscsabai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya mellett a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztálya, valamint a Közterületi Támogató Alosztályának rendőrei is közreműködtek, de részt vett az akcióban a Gyula Határrendészeti Kirendeltség két rendőre – akik kábítószer-kereső kutyával települtek ki –, valamint egy igazságügyi orvosszakértő is.

Az elmúlt hetekben jócskán megnőtt a rendőri ellenőrzések, razziák száma, amiben vélhetően 2020 első negyedévének baleseti statisztikái is közrejátszottak.

Olvass tovább

A tapasztalatok mellett ugyanis számos, főként a Jamina városrészből beérkezett lakossági bejelentés is azt támasztotta alá, egyszerre több szabályt megszegnek, átalakított járművekkel közlekednek, gyorsan hajtanak, nincsenek tekintettel másokra, veszélyeztetik a többi közlekedőt és zavarják a városban élők nyugalmát.

Az akció eredményeként hat fiatalt állítottak elő azért, mert a gyanú szerint kábítószert fogyasztottak, közülük négyen így vezettek autót, ketten utasok voltak. Mindannyiuk ellen büntetőeljárás indult.

A rendőrök emellett az ellenőrzött járművek közül öt autót soron kívüli műszaki vizsgálatra vezettek fel. Négy gépkocsi forgalmi engedélyét be is vonta a közlekedési hatóság, egy járművet pedig a szakemberek műszaki vizsgára rendeltek be.

Azokat a járművezetőket, akik nem megfelelő műszaki állapotú járművel közlekedtek, azokkal szemben nem csak helyszíni bírságot szabtak ki, de feljelentést is tettek.

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a mindennapos közlekedési ellenőrzések mellett változó időpontokban, helyszíneken a jövőben is tart majd hasonló fokozott ellenőrzéseket és a rendőrök a szabálytalanul, balesetveszélyesen közlekedőkkel szemben határozottan, következetesen fellépnek.

– olvasható a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Police.hu-n megjelent közleményében.