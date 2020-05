Kicsit magasabb, mint egy hagyományos limuzin, de nem annyira nőtt nagyra, mint egy szabadidő-autó. Ezért pont kényelmes beszállni. Ötödik ajtajával és hatalmas csomagterével közel olyan praktikus, mint egy kombi, de nem tartozik hozzá a doboz forma. A BMW 6-os GT furcsa szerzet, de pont azért, mert nem csak küllemében, hanem karakterében is mást hoz, mint a többi BMW. Ez a remek kényelmű utazóautó lett most egy kicsit frissebb.

Maradt a tágas utastér a nagy, elektromosan állítható fotelekkel, de a fedélzeti rendszer az OS7-esre frissült, valamint akárcsak az 5-ös sorozatban, itt is 12,3 colos a központi kijelző. Hagyományos módon iDrive tárcsával vagy akár érintéssel is kezelhető a megújult felület, melyben a menüpontok már oldalt helyezkednek el. Kínál továbbá beszédvezérlésű BMW Intelligens Személyi Asszisztenst. Meg az összes vezetéstámogató rendszert, amit az 5-ös is.