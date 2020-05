Szolidabb vonalú lökhárítójáról és a króm apróságokról azonnal felismerhető a Luxury Line modell. A nagyobb légbeömlőiről és a szétszórt kis M logókról egyértelmű lesz az M Sport is. Utóbbihoz már piros féknyergek is rendelhetőek. A frissített 5-ös sorozathoz négy új szín érhető el, az Individual opcióval pedig bármilyen árnyalat.

Leginkább az szembetűnő, hogy sokkal szigorúbb arca lett az 5-ös BMW-nek, amiben szerepe van a szélesebb és magasabb hűtőrácsnak, valamint a szűkebbre szabott fényszóróknak. A lámpák már alapesetben is LED-esek, az opciós tételek között pedig lézeres fotonágyúra lehet fejleszteni a világítást. Hátul csak a lámpák rajzolata lett új, az L alakú piros fényt fekete sáv hangsúlyozza.

1972-ben váltotta az 5-ös BMW a vállalatot megmentő Neue Klassét, azóta pedig már a hetedik generációjánál tart. A 2016-ban bemutatott G30-as kódjelű 5-ös sorozatnak pedig most érkezett el a frissítés ideje, vagy ahogyan a BMW-nél hívják, life cycle impulse.

BMW Individual Air Performance-nak hívják azokat a 20 colos felniket, melynek fejlesztésekor az elsődleges szempont az alacsony súly és az aerodinamika volt.

Látszólag alig változott a beltér, de a néhány új kárpit és dekorbetét mellett a kezelőfelületeken is dolgoztak. Az 5-ös BMW-hez már elérhető a BMW Live Cockpit Professional digitális műszerfala, valamint az alap 10,25 colos kijelző helyett a nagyobb, 12,3 colos. Érintéssel, az iDrive forgókapcsolójával és gesztusokkal is vezérelhető az OS7 rendszer, valamint szóbeli utasításokból is ért a BMW Intelligens Személyi Asszisztens.

Annyi vezetéstámogató rendszer van az 5-öshöz, hogy Amerika államait egyszerűbb lenne felsorolni. A sávtartótól a holttérfigyelőn át egészen a közel önvezető hangulatot adó Co-Pilotig. Kiegészült a Drive Recorderrel, ami az autó 360 fokos kamerájának képét teszi rögzíthetővé.

48 voltos indítógenerátorral ellátott mild-hibrid rendszer került az összes 5-ös BMW-be. Ez a fékezéskor felszabaduló energiát egy második akkumulátorban tárolja, amiből a fedélzeti elektromos rendszert látja el és gyorsuláskor csökkenti a belső égésű erőforrás terhelését. Kigyorsításkor 11 lóerős teljesítménytöbbletet ad.

Összesen öt konnektorról tölthető változata lesz az 5-ös BMW-nek hátsó- és összkerékhajtással, valamint végre Touring formában is. Az 530e rendszerteljesítménye 292 lóerő, ami 184 lovas, turbós benzinmotorból és a 109 lóerős elektromotorból adódik össze. Ezzel 53-62 km-t képes megtenni zéró emissziós módban.

Újdonság a BMW 545e xDrive, amiben a 286 lóerős, sorhatos turbó benzines mellé csapják a 109 villanyos lovat. 394 lóerős a BMW 545e rendszerteljesítménye, akár 57 km-t is elmegy tisztán elektromosan.

2020 júliusában kezdődik a frissített 5-ös sorozat piaci bevezetése, az autók a BMW dingolfingi gyárában készülnek, a limuzin gyártásába bekapcsolódik még a grazi Magna Steyr.