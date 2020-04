A Wankel-motor ismételt, hatótávolság-növelő egységként való alkalmazása már felmerült a tisztán elektromos MX-30 crossoverhez. Most azonban valami egészen másról van szó – másról, mint amit valaha is láttunk.

Az elöl található forgótárcsás benzinmotor egyfelől áramfejlesztőként táplálja a hátsó tengelyt hajtó 25 kW-os villanymotort. Másfelől ugyanez a benzinmotor (ami elvileg bármilyen konfigurációjú lehetne, a Wankel helytakarékossága miatt ésszerű választás) közvetlenül is képes a hátsó tengelyt hajtani – hogy milyen erőátvitelen keresztül, arról egyelőre nincsenek információk. Amikor nem ettől a benzinmotortól kapja az áramot, a 25 kW-os villanymotort egy apró (3,5 kWh, 48V) lítiumion akkumulátor táplálja.

Van azonban a rendszerben még két villanymotor: ezek az első kerekekbe beépített agymotorok, amelyek szuperkapacitású kondenzátorból kapják az áramot. Ezeket a regeneratív fékrendszer tölti, de összeköttetésben állnak a kiskapacitású hibrid akkumulátorral is, így abból is kaphatnak energiát, illetve az elektromos fék az akkut is képes tölteni, ha úgy hozza a helyzet

Az elsődleges hajtást a három villanymotorra bízza a Mazda, de mivel se ezek teljesítményét, se a Wankel-motor teljesítményét nem közölték, egyelőre csak találgathatunk a további részletekkel kapcsolatban.

Az új rendszer paraméterei papíron egybevágnak azzal a filozófiával, amelynek szellemében a Mazda szokatlanul csekély, 35,5 kWh kapacitású akkuval szerelte fel első villanyautóját, az MX-30-ast: ahogy oly sokan, a Mazda is úgy véli, hogy a nagykapacitású, nehéz akkumulátorok zsákutcába terelik a villanyautókat.