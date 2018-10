A 2012-ben nyugalmazott RX-8 kupéval a Mazda a Wankel-motornak is búcsút intett. A technológia visszatéréséről régóta pletykálnak, maga a gyár is készített különböző tanulmányokat, ám most kiderült: azoknak volt igaza, akik fedélzeti generátorként képzelték el a bolygódugattyús erőforrást.

A Mazda Tokióban jelentette be, hogy már 2020-ban piacra dobja első elektromos járművét. A közelebbről nem részletezett gépkocsi kétféle kivitelben készül: tisztán akkumulátoros verzióként, illetve fedélzeti áramfejlesztővel – pont, mint a BMW i3.

A beépített generátor nemcsak benzinnel, hanem LPG-vel is működtethető lesz, ami még környezetbarátabbá teszi a járművet. A technológia további előnye, hogy a Wankel-áramfejlesztő akár külső fogyasztókat is képes lesz kiszolgálni, így katasztrófa sújtotta területeken vagy egyéb okból kimaradó áramszolgáltatás esetén biztosíthatja egy otthon elektromos ellátását.

Nyitóképünkön a 2015-ös Mazda RX-Vision Wankel-motoros tanulmányautó