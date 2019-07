2012-ben vezették ki a Mazda RX-8-ast, mellyel együtt a Wankel-motor is távozott, most azonban új prototípusok bukkantak fel a Nordschleifén. Az álcázott autók között a carspotterek két RX-8-asra lettek figyelmesek, amik szorgosan róják a köröket a 20,6 kilométeres pályán. A két autó vélhetően annak bizonyítéka, hogy a japánok továbbra is igyekszenek fejleszteni a bolygódugattyús motoron.

Korábban felmerült, hogy a márka első elektromos autójának hatótávnövelő motorja lesz egy Wankel, de olyan pletykák is születtek a 2015-ös RX-Vision sportautó tanulmány kapcsán, hogy turbóval együtt ismét csúcsmodellben lesz bolygódugattyús motor.