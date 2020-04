A Toyota C-HR EV pontosan egy éve, a Lexus UX 300e épp öt hónapja mutatkozott be – mindkettő Kínában. Nem csoda, hogy most ugyanitt, Kínában vezetik be mindkét típust. Ez a kettő persze valójában csupán egy, hiszen a két crossover ugyanarra a műszaki alapra épül – de mégis inkább három, mert Kínában a Toyota-GAC vegyesvállalat C-HR, a Toyota-FAW pedig Izoa néven forgalmazza ugyanazt a típust.

Az értékesítés részletei nem ismertek, sem a darabszámokról, sem az árakról nem közöltek információt a Toyota-csoport érintett cégei. Arra viszont nem árt, ha felkészülünk tudatban, hogy a Toyota C-HR EV egyáltalán nem biztos, hogy jön Európába, szemben a Lexus-szal, amely talán már idén megérkezik.

Mindkét autót egy 105 kW (204 LE) teljesítményű, 350 Nm-es nyomatékú villanymotor hajtja. A padló alatt elhelyezett lítium-ion akkumulátor-csomag 400 kilométerre elegendő elektromos energiát tud tárolni.