A gyalogátkelőhelyeken még mindig túl sok baleset történik, ezért mindig kísérleteznek valamivel, hogy biztonságosabbá tegyék a zebrán történő átkelést. Közlekedési lámpa nem mindenhol van és az autósok sem mindig adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, de sajnos sok esetben észre sem veszik a zebrán áthaladókat.

Sok esetben a térhatású zebrában látják a megoldást a problémára:

Egyes településen az iskolák közelében fényvisszaverős zászlókat helyeztek el a zebrák mellett, de több országban alkalmazzák a 3D-sre festett zebrát is. Ilyet festettek most fel a dorogi Iskola utcában is.