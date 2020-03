Március 23-án, hétfőn napközben az ország déli felén többfelé várható havazás, északabbra szórványosan kisebb havazás, hószállingózás. A hét első napján Bács-Kiskun, Baranya és Tolna megyében 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat.

A Szentgotthárd-Szeged vonaltól délre, hétfő estétől pedig akár további 5-6 centiméternyi tapadó hó eshet a Dél-Alföldön és Baranyában. Az ország északi felén legfeljebb lepelnyi réteg alakulhat ki. A Mecsekben, ahol jobbára porhó valószínű, a viharos északkeleti szél hófúvást okozhat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az előrejelzések alapján újra téli üzemmódra állítja át 94 mérnökségét. Ez többek között azt jelenti, hogy a mérnökségek újra 24 órás szolgálatot látnak el, az ott dolgozók pedig 12 órás váltott műszakokban végzik el feladataikat.

Továbbá a szükséges adaptereket és téli üzemben használható munkagépeket is újra bevetik a szakemberek. A jelenlegi járványügyi veszélyhelyzet kapcsán arra is ügyelnek, hogy a különböző műszakokba beosztott kollégák fizikai érintkezésének, találkozásának száma korlátozva legyen, a szükséges eszközök, helyiségek fertőtlenítéséről is folyamatosan gondoskodnak.

A társaság a szükséges megelőző, preventív síkosságmentesítési munkákról is gondoskodik, illetve az Országos Közutak Kezelési Szabályzatának megfelelően, az egyes utak úthálózatban betöltött szerepe szerint a hóeltakarítási munkákról is ütemezetten gondoskodnak.