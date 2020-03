A 10 éves gyártói garancia 3 évre vagy 100 ezer kilométerre érvényes és egy további 7 éves vagy 50 ezer kilométeres kiterjesztett garanciát foglal magában. Ez jelen pillanatban messze meghaladja minden más autógyártó ajánlatát, hiszen még a legmegbízhatóbb nagy márkák is csak 2-3 évet „vállalnak be”, amely mellé sok esetben csak külön díj fejében kapunk 4-5 évre kiterjesztett garanciát. A Nissan azonban nem elégedett meg ennyivel, hanem további szervizkedvezményeket és vonzó finanszírozási lehetőségeket hozzátett a csomaghoz.

3 alkalommal ingyenes éves karbantartás is jár

A szervizkedvezmény 3 alkalmas, ingyenes éves karbantartást foglal magába, ami azt jelenti, hogy az új crossoverek átlagos futásteljesítmény mellett évente egyszer mindenképp profi ellátáshoz jutnak a szakszervizekben – természetesen kizárólag gyári alkatrészek és motorolajok felhasználásával. Ha tehát jól beosztjuk a garanciában foglalt kilométereket, egy új Qashqai, Juke vagy X-Trail volánja mögött akár egy évtizedig is elautózhatunk úgy, hogy a jármű fenntartásával járó kiadásaink is tervezhetőbbek lesznek. Azon a megnyugtató érzésen felül, amit ez a garancia nyújt, az sem elhanyagolható szempont, hogy a kocsink piacképessége és értékállósága is nő, hiszen a garancia akkor is érvényben marad, ha az autót eladjuk. Egyszóval nem csak egy menő crossoverbe ülünk, ha a Nissantól vásárolunk most, hanem a pénzünket is okosan fektettük be.