A Lamborghini Aventador SVJ önmagában is egy ritka gép és persze, erős meg gyors is. Valakiknek azonban ez mind nem elég és ezért hajlandóak rengeteg pénzt fizetni. Az már nem is számít, hogy az autó nem csak erősebb lesz, de a menettulajdonságai nem sokat változnak, a külseje viszont kérdéses megoldásokkal lesz tele. A Mansory ezeket a vevőket szolgálja ki már hosszú évek óta és most újabb kreációt mutatott, amire ráharaphatnak.

A Cabrera a harmincadik évfordulóra készült és talán nem is a szárnyak és a karbon kiegészítők a legfeltűnőbbek. Inkább az áttervezett első lámpák, amik alapvetően változtatják meg az Aventador arcát.

Az új megoldások elvileg növelik a leszorítóerőt és 40 mm-rel szélesebb is lett az autó. A 6,5 literes, szívó V12-est pedig 770 lóerőről 810 lóra tuningolták. Ezzel 2,6 másodperc alatt gyorsul 100-ra és 355 km/óra a végsebessége. Ez 0,2 másodperc javulást és további 5 km/óra száguldást jelent.