Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a testi, lelki és értelmi fejlődési problémák felismerésére, illetve fejlesztésére a gyermekkortól kezdődően egészen a felnőtté válásig, valamint mindent megtesz a rászoruló családok tagjainak testi és lelki fejlődéséért.

Emellett nagyban támogatja a hátrányos helyzetben élő családokat, próbálja elősegíteni az esélyegyenlőséget, és odafigyel arra is, hogy a fiatalok könnyebben beilleszkedjenek a környezetükbe, még akkor is, ha gondokkal, akár magatartászavarral is küszködnek.

A Škoda egymillió forinttal járult hozzá a szervezet tevékenységéhez, amelyet február közepén nyújtott át a társaságnak.