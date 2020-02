Sok meglepetést hozott az idei felmérés. Az első, hogy megszakadt a Lexus évtizedes sikerszériája: már nem a Toyota luxusmárkája, hanem a Hyundai testvérbrandje: a Genesis vezeti a megbízhatósági listát. A Toyota is visszacsúszott az ötödik helyre, ami persze még mindig nem olyan vészes – annál érdekesebb, hogy egy Amerikán és Kínán kívül sehol nem forgalmazott márka, a Buick tolta le őt a dobogóról.

A japánok a kategóriánkénti értékelésen vigasztalódhattak: a Toyota négy, a Lexus kettő típusa bizonyult saját méretosztálya legmegbízhatóbb képviselőjének. A Lexus ES (nem a mostani, hanem a három évvel ezelőtt gyártott típus) pedig egyenesen csúcsot döntött: 100 autónál mindössze 52 meghibásodást tapasztaltak a tulajdonosok. Habár a J.D. Power mostani VDS felmérése csak az észak-amerikai piacon szemlézte, aligha túlzás kijelenteni, hogy az előző Lexus ES a világ legmegbízhatóbb autója – kár, hogy már nem kapható.

Ha az összes dobogós helyezést nézzük, ott a Chevrolet és a Toyota egyaránt 8-8 autóval képviselteti magát. A prémium gyártók között a BMW és a Lexus is öt autóval van jelen.

Negatív hőse is volt az idei felmérésnek, és itt nem is a sereghajtókra gondolunk, hanem a Teslára, amely egyenesen megtagadta az együttműködést a J.D. Powerrel, és nem adta ki a vásárlók adatait, hogy az adatgyűjtők felvegyék velük a kapcsolatot. Aligha véletlen egybeesés, hogy pont a most vizsgált évjáratoknál (2017) korábban súlyos problémákat talált a Tesla típusainál egy másik fogyasztóvédelmi szervezet, a Consumer Reports.

Kategória

(* = holtverseny) Győztes Második

helyezett Harmadik

helyezett Kisautók Honda Fit (Jazz) Chevrolet Sonic Chevrolet Bolt Prémium

kisautók BMW 2 BMW i3 – Kompakt

sportautók Mazda MX-5 Mini Cooper – Alsó-

középkategória Nissan Leaf Chevrolet Cruze Toyota Corolla Prémium

középkategória Lexus ES BMW 4 Lexus IS Középkategóriás

sportautók Ford Mustang – – Felsőkategória Buick Regal VW Passat Toyota Camry Prémium

felsőkategória Genesis G80 Audi A7 Audi A6 Nagyautók Toyota Avalon Buick LaCrosse Chevrolet Impala Kis

szabadidőjármű Buick Encore Kia Niro VW Tiguan Prémium kis

szabadidőjármű Mercedes GLA Audi Q3 BMW X1 Kompakt

szabadidőjármű Chevrolet Equinox GMC Terrain Toyota RAV4 Prémium kompakt

szabadidőjármű Porsche Macan Lexus NX BMW X3 Középkategóriás

szabadidőjármű Toyota 4Runner Kia Sorento Buick Enclave Prémium

középkategóriás

szabadidőjármű Lexus GX Cadillac XT5*

Lexus RX*

Mercedes GLE* – Nagy

szabadidőjármű Chevrolet Tahoe Nissan Armada Chevrolet

Suburban Buszlimuzin Toyota Sienna Dodge Grand

Caravan – Középkategóriás

pickup Nissan Frontier Honda Ridgeline Toyota Tacoma Felsőkategóriás

pickup Ford F-150*

Toyota Tundra* RAM 1500 – Nagy teherbírású

pickup Chevrolet Silverado HD GMC Sierra HD RAM 2500/3500