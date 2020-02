Gordon Murray számtalan versenyautót tervezett és a világ leggyorsabb szívómotoros szupersportautója, a McLaren F1 is a nevéhez köthető. Ettől függetlenül vállalkozása más projektekben is segédkezik. A tervező most éppen a Delta Motorsporttal és a Motivval dolgozik közösen a jövő városi járművén, ami egy autonóm közlekedő kapszula.

Az egyszemélyes, sirályszárnyas jármű 2537 mm hosszú, 1310 mm széles és 1628 mm magas. Az apróságot 20 kW-os ( 27,2 LE) elektromotor hajtja, ami 17,3 kWh-s akksiból kapja az energiát. Egy töltéssel úgy 100 kilométert képes megtenni, a végsebessége 65 km/óra. Az akksija egyébként 20-ról 80%-ra 40 perc alatt tölthető.

Alumíniumból és kompozitból készül, ezért a súlya mindössze 450 kg, és ebben már az akksicsomag is benne van. Továbbá megfelel az európai törésteszt előírásoknak.

Ezt a járművet azoknak találták ki, akik csak a város egyik pontjáról szeretnének eljutni a másikra. Vagy akár mozgásukban korlátozottak számára nyújt a tömegközlekedésnél kényelmesebb alternatívát. Csomagszállító változatot is terveznek belőle, amiben 1100 liternyi raktér van.