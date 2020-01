Négy liter, 600 lóerő – olyan régen mondogatjuk már ezt a Lexus új sportmotorjával kapcsolatban, hogy mostanra már-már tényként kezeljük a felvetést. Ugyanakkor lehet benne valami: némelyek szerint a Lexus 200t típusaiban szolgálatot teljesítő, kétliteres motor adhatja ennek az új sportmotornak az alapját: két ilyen (jelen formájában 245 lóerős) négyhengerest 90 fokban összeillesztve alakítanák ki az elképzelt V8-ast.

A különbség, hogy most már nem elképzelt, hanem valós erőforrásról van szó – ha megfogni nem is lehet még. A Toyota Gazoo Racing ugyanis bejelentette, hogy az idei Nürburgringi 24 óráson induló Lexus LC versenyautó vadonatúj V8-as motort kap. A versenyblokk bizonyosan gyengébb lesz, mint 600 lóerő; a teljesítmény hiányát fokozott szilárdságú, csökkentett tömegű karosszériával, továbbfejlesztett aerodinamikai elemekkel, valamint minden részletében tökéletesített futóművel (könnyebb és merevebb komponensek, csekély tehetetlenségű lengéscsillapítók, átprogramozott fékvezérlés) ellensúlyozzák majd. A versenyautóban egyelőre nem részletezett, fejlett vezetőtámogató rendszerek is dolgoznak majd – kérdés, hogy ezek (ahogy a mechanikus fejlesztések is) megjelennek-e azokban az utcai modellekben, amelyek a várakozások szerint megkaphatják a motort.

A motort egészen biztosan beszerelik az LC F sportverzióba, a nagy újdonság viszont az, hogy a jelek szerint más típusokba is: a Gazoo Racing sajtóközleménye ugyanis többes számban emlegeti a befogadó modelleket.