Szinte szokványos kémfilmnek is tűnhet Will Smith és Tom Holland mozija, azzal az apró különbséggel, hogy ez itt egy animációs akciófilm. Viszont minden elem megvan ahhoz, hogy élvezhető legyen a Kémesítve (eredeti címén Spies in Disguise). Egyrészt ott van Lance Sterling, a menő titkosügynök, akinek a feltaláló Walter Beckett adja a világmegmentő kütyüket.

Sokkal érdekesebb azonban a titkosügynök autója, melyet kifejezetten neki készített az Audi. Az RSQ e-tron azonban nem csak azért érdekes, mert egy mesehősnek tervezték. Persze, kiváló lehetőség a márka népszerűsítésére egy olyan moziban, ahol a felnőtt és a gyerek egyszerre van a vászon előtt, de mást is mutat a Blue Sky Studios-szal közösen alkotott RSQ e-tron.

Ott van a formaterv, mely a jövő Audi modelljeit tükrözi és persze a modern megoldások, mint a holografikus műszerfal. A hajtáslánc pedig elektromos, ez már csak azért is érdekes, mert a pletykák szerint az R8 utóda villanyos hajtást kapna.